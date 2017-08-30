Пётр Толстой передал привет "Всей Уфе" и поддержал их в борьбе за 22 кнопку в кабельной сети

На форуме "Таврида" молодые журналисты встретились с ним. Продюсер столичного телеканала Наталья Ярина смогла задать свой вопрос.

Известный ведущий и депатут Госдумы Петр Толстой поддержал идею "Всей Уфы" и Ассоциации городских телерадиовещателей о закреплении 22 кнопки в кабельных сетях за муниципальными каналами. Он считает, что инициатива позволит жить и процветать городскому и столичному телевидению, на равных бороться с крупными медаихолдингами за зрителя.





«Я вас уверяю, что новости, которые действительно приближены к людям, новости, которые рассказывают о том, что происходит на соседней улице, в их районе, в их квартале, в их городе -они очень интересны, очень важны. И может быть именно наша повседневная жизнь, которая освещается такими небольшими каналами, она и формирует в голове человека куда в целом движется страна, больше чем федеральные новости. Поэтому мне кажется, что в этом смысле нельзя свысока относиться к небольшим вещателям», - говорит депутат Госдумы ФС РФ, телеведущий Пётр Толстой.



Свое мнение по поводу создания 22 кнопки Петр Толстой озвучил на встрече с участниками смены молодых журналистов форума "Таврида". В Крыму сейчас находится наша коллега, продюсер "Всей Уфы" Наталья Ярина.





«Привет "Вся Уфа" с берегов Черного моря, из Крыма, где проходит ежегодный образовательный форум "Таврида". Погода сегодня испортилась. До этого два дня была солнечной, а сейчас пасмурно. Но несмотря на это атмосфера на форуме очень теплая и солнечная. Позади четыре очень насыщенных образовательных дня. Было очень интересно, много спикеров. Разных мнений, спикеров и споров», - рассказывает продюсер МУП ПЦ «Вся Уфа» Наталья Ярина.



Благодаря форуму, теперь о проблемах и будущем местных радиотелекомпаний будут думать и молодые журналисты. А это еще один шаг к тому, чтобы муниципальные телекомпании обрели свое место в кабельных сетях. Для этого уже проделана огромная работа. 5 июня в Уфе была учреждена Ассоциация городских телерадиовещателей. А 26 июля она была официально зарегистрирована управлением Минюста России по Республике Башкортостан. О защите интересов местных телерадиокомпаний России говорили в Краснодаре, где при содействии Общероссийского народного фронта был организован круглый стол. А в скором времени подобная встреча должна состояться и в Улан-Удэ.

30 августа