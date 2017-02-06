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Рабочая неделя в Уфе началась со снегопада

В Уфе объявлен усиленный режим работы коммунальных служб. Для борьбы со стихией выведено более пятисот единиц техники.


Полный автопарк снегоуборочной техники, несколько сотен дворников с лопатами. В Советском районе Уфы очередной снегопад встретили во всеоружии.

Еще до того, как уфимцы утром вышли из дома, коммунальщики очистили основные магистрали, выходы из подъездов, тротуары и остановки общественного транспорта.

«Дворников у нас тоже на сегодняшний день 194 человека работает. В помощь дворникам еще отдаем и рабочих других: слесарей-сантехников, электриков, плотников, рабочих мусоропровода», - говорит заместитель директора УЖХ Советского района Уфы  Валерик Ахмадиев.


Под зорким взглядом мастера Танзили Абдрахмановой не скроется ни один недостаток. Ведь она не только работает в Демском районе, но и живет здесь. Под началом Танзили Магафуровны - 37 человек, образцовая бригада. Секрет, по мнению женщины, в том, что она всегда подходит к работе добросовестно и того же требует от остальных.

В Демском районе столицы тоже отчитываются, что сегодня еще до утреннего часа-пик расчистили тротуары, остановки и территорию у подъездов. А уже после этого взялись за вывоз снега и комплексную уборку во дворах по графику.

В Демском районе также гордятся своим нововведением в борьбе с припаркованным транспортом, который мешает проезду техники. Места, где планируется уборка, помечаются специальными знаками, и автомобилисты знают, что машины здесь ставить не нужно.

«Все у нас уже об этом знают в районе. Информирование населения у нас проходит за сутки - двое, и в районе работы тяжелой техники мы не видим помех в виде транспорта припаркованного, техника работает спокойно, кучки вывозятся, знаки убираются и после этого техника может спокойно парковаться, заезжать. Удобно и жителям, и нам, в частности, коммунальным службам. Не вызывает никаких нареканий, со стороны жителей приветствуется», - говорит первый заместитель главы Администрации Демского района Уфы Айдар Базгутдинов.


Всего в Уфе сегодня работает 500 единиц техники. Объявлен третий, усиленный режим работы коммунальных служб. А в выходные качество уборки снега в столице проверила комиссия муниципалитета, которая побывала во всех районах столицы.

«В частности, уделялось внимание проверке очистки радиусов поворотов, межквартальных проездов, второстепенных улиц, не только главных дорог города. В состав комиссии вошли первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов, также представители УКХ и главы районов города», - уточняет начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления Администрации Уфы  Рената Салахова.


Выявленные замечания направлены в управления по благоустройству районов города. В администрации Уфы подчеркивают, что впредь такие проверки в городе станут регулярными.



Автор: Рида Нурмухаметова
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