Работники «ТенАнтс Сервисес» начали получать выплаты по зарплате

Работникам компании «ТенАнтс Сервисес» начали перечислять зарплату, которую задерживали несколько месяцев. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили сотрудники предприятия.

Дело сдвинулось с мертвой точки после выхода в эфир репортажа на нашем телеканале.Как сообщалось ранее более 40 рабочих уфимской компании, четыре месяца добивались погашения долгов по зарплате. Общая сумма задолженности составляла более 600 тысяч рублей. На сегодня долги вернули нескольким рабочим.

«Оставшихся пообещали рассчитать до конца недели, там по журналу будет сверяться, мы надеемся, что им выплатят. Спасибо телеканалу «Вся Уфа» за помощь», - говорит Рафис Ахметвалеев.

18 апреля