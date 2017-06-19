Работы по спиливанию ветхих деревьев в Уфе продолжаются

Сегодня они коснулись дома 25/1 по улице Авроры.

Жители дома сообщили о спиливании дерева во дворе в редакцию продюсерского центра "Вся Уфа". Бригада рабочих устранила высокую берёзу, растущую возле подъезда. Как стало известно, ствол дерева прогнил у основания и в любой момент мог упасть.





«Мы, жильцы нашего дома, написали заявление, чтобы убрали эту берёзу, потому что она снизу вся гнилая, во избежание несчастных случаев. Вначале ЖЭУ пришли, здесь проверили всё и посчитали, что она на самом деле гнилая, и убрали», - говорит житель дома № 15/1 по улице Авроры Николай Иванов. «Кроме того, эти дворы попали под благоустройство, под федеральную программу, выделены на них деньги, все документы оформлены, протоколы по каждому дому оформлены, будет проводиться расширение внутриквартального проезда с обустройством парковочных мест, а те берёзы, которые под распил попали, на контроле и в городе, и в районе. Было письменное заявление жильцов, что они аварийные, поэтому сегодня эти деревья спилили», - уточняет директор ЖЭУ №2 Табрис Исламов.

19 июня

Напомним, что решение о спиливании ветхих деревьев было принято в конце мая на совещании в администрации города в связи с сильнейшим ураганом в Москве.