Радио «ENERGY Уфа» отметило свой второй день рождения

В честь этого события станция решила собрать своих друзей и партнеров за праздничным столом. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Радио «ENERGY Уфа» — пожалуй, самый необычный проект в республике. За два года существования оно крепко вошло в историю башкирской медиаиндустрии как нечто яркое, событийное и нестандартное. Поэтому и свой день рождения именинники решили отметить соответствующе.





«Это два года работы. Два года успешных рекламных проектов. Для наших слушателей — это два года энергичной музыки, крутых программ и хорошего настроения», - говорит директор отдела продаж радиостанции «ENERGY Уфа» Тимофей Орлов.

Как и положено в день рождения - среди гостей самые близкие: партнеры, друзья, коллеги по цеху. Каждый пришедший ждал от мероприятия незабываемых впечатлений.



За активные действия отвечал специальный гость - главный «перец» страны, ди-джей и радиоведущий — мистер Саймон.





«Моя задача — познакомиться, зарядить, жечь! Я же перец! У нас есть данные, секретные данные — дела у нас очень хорошо идут. Хотим с этим поздравить. Уфа верит в Энерджи», - комментирует радиоведущий Саймон «Перец».

Уфимская команда радиостанции считает, что, несмотря на то, что «ENERGY» не единственная развлекательная радиостанция в республике, своих слушателей она, несомненно, имеет. Связано это с тем, что контент, который предлагает «ENERGY», уникален. Это только качественная зарубежная музыка, актуальные музыкальные новинки и проверенные хиты мировых чартов. И все это на волне 88.2 FM.



Рафаэль Хакимов

6 октября