Развлекательные мероприятия ко Дню защиты детей пройдут во всех районах Уфы

Игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы, рок-фестиваль и многое другое. Сегодня в муниципалитете рассказали, как в Уфе будет отмечаться Международный день защиты детей.

30 мая

Развлекательные мероприятия пройдут во всех районах города. Центральной площадкой станет площадь имени Салавата Юлаева. Праздник начнется в 11 часов утра и продлится до 20 часов вечера. Маленьких гостей будут встречать герои мультфильмов. Запланированы мастер-классы по рисованию, оригами и стрельбе. Студенты и волонтеры проведут игровые и спортивные программы. Родители смогут проконсультироваться по вопросам воспитания детей у психологов, логопедов, социальных педагогов.В 16 часов начнется семейный рок-фестиваль. Специальным гостем станет московская группа "Битлав", которая исполнит хиты знаменитой ливерпульской четверки.