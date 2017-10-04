Реализация проекта "Формирование современной городской среды" продолжается

В Башкортостане продолжается реализация федерального проекта "Формирование современной городской среды". Он рассчитан на пять лет. Сегодня в Правительстве региона обсудили ход работ по благоустройству общественных территорий.

В рамках приоритетного федерального проекта "Формирование современной городской среды" в этом году запланировано благоустроить около 400 дворов и отремонтировать 35 парков, скверов, набережных, площадей и других территорий в 23 муниципальных образованиях Башкортостана.





«До конца года будет охвачено почти 400 дворовых территорий во всех городах республики. В Нефтекамске, Дюртюлях, Янауле работы по этой программе уже завершены», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



На реализацию проекта в республике было выделено около одного миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета - более восьмисот миллионов. Только в Уфе 180 миллионов рублей направлено на ремонт дворовых территорий, 90 миллионов - на благоустройство парков и скверов.





«В настоящий момент по ремонту асфальтового покрытия завершены в 30 дворах - это 37%, ведутся работы в 51 дворе. Из них требует особого внимания по срокам выполнения работ 20 дворам. Процент выполнения составляет до 20 %. По оставшемуся 31 двору процент выполнения - до 85%. В работе находятся 19 игровых площадок, 10 турниковых комплексов и одна хоккейная коробка», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

В 2018 к проекту подключатся все населенные пункты республики с численностью населения более тысячи человек. А это около 240 городов и сел. Какие общественные территории будут ремонтировать в рамках этой программы, жители Башкортостана смогут выбрать сами.

4 октября