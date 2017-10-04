Ребята из уфимской коррекционной школы узнали о работе журналистов из первых уст

Сегодня редакцию столичного телевидения посетила целая делегация мальчишек и девчонок из уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих. Ребята заглянули во все уголки телекомпании, в том числе в студию. На некоторое время школьники погрузились в закулисье телевизионного мира.

«Конечно, мы показали закулисье телевидения. Наши сегодняшние ребятки узнали то, что наши телезрители увидят только в новом сезоне, который стартует 16 октября», - рассказывает руководитель PR-службы МУП ПЦ "ВСЯ УФА" Елена Макарова.

4 октября

Ведущий в студии, а звукорежиссер и гости наверху в аппаратно-студийном блоке. Их отделяет этаж. Но общаются они легко, но это не магия и не волшебство. Секрет кроется в петличном микрофоне и эфирном наушнике, он же на языке журналистов - ухо. Благодаря этому оборудованию и получается та самая - связь на расстоянии.В закулисье телекомпании прячется столько тайн, что за раз все рассказать просто невозможно. Идем дальше. Вот это та самая студия, которую зрители привыкли видеть, просторную, без лишних элементов. На самом деле тут используется каждый метр. Провода, камеры, декорации. Такого количества оборудования в одном месте эти дети до сегодняшнего дня вряд ли где-то видели.Как сигнал доходит до зрителей, сколько часов в сутки вещает канал и что должен уметь любой журналист. Ребятам интересно узнать все и даже сможет ли ведущий справиться с их заданием.Любая, даже очень сложная скороговорка у профессиональных ведущих на зубок. Это не врожденный талант, а, приобретенный с годами тренировок, навык. Не оставили гости своих гостеприимных хозяев без подарка - спев лирическую песню прямо в студии.Преподаватели довольны, дети счастливы. Эмоции переполняют, впечатления самые лучшие.В этот день дети познакомились лишь с малой частью закулисья телевидения. Навещать "Всю Уфу" они пообещали регулярно. И, возможно, кто-то из них однажды станет звездой столичного канала.