Река Белая перелилась через единственную дорогу, ведущую в поселок Козарез

Жители могут попасть в поселок только на автобусе повышенной проходимости. Он курсирует с 7 утра до 9 вечера.

«Я опоздал на автобус, не успел уехать. И ночью уже затопило. Я остался у бабушки, переночевал. Потом дошел сюда, сел на автобус и поехал до дома», - рассказывает житель поселка Козарез Михаил Лебедев.

В самом поселке все спокойно. Люди воспринимают ситуацию как штатную. На всякий случай готовят лодки, а в магазине запаслись продуктами первой необходимости.

Ситуацию под контролем держат спасатели. Организовано круглосуточное дежурство.

«При уровне над поверхностью проезжей части более метра, движение автобуса повышенной проходимости будет прекращено, люди будут перевозиться речным транспортом до микрорайона Нижегородка», - сказал начальник УГЗ Ленинского района Уфы Булат Латыпов.

Принято решение, что с понедельника школьники пока перейдут на дистанционное обучение.

22 апреля