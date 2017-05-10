Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Река Белая в Уфе опустилась еще на 65 сантиметров

Река Белая в Уфе опустилась еще на 65 сантиметров

По данным Башгидромета, на 8 часов утра 10 мая её уровень составлял 543 сантиметра. Данные озвучили в администрации столицы.


Остальные реки в Уфе тоже пошли на спад. Одноименная - Уфа - стала ниже на 47 сантиметров. Её уровень сейчас составляет 459 сантиметров. Дёма убавила за сутки 14 сантиметров. В районе деревни Бочкарёво её уровень на 8 утра составлял 487 сантиметров. О предварительных итогах весеннего половодья говорили сегодня на оперативном совещании в муниципалитете. Глава столичной администрации Ирек Ялалов поручил ответственным службам в кратчайшие сроки справиться с последствиями прихода "большой воды".

«Слава Богу, заявленные пики половодья, которые планировал Башгидромет, мы не достигли. Поэтому уровень нанесенного ущерба минимален. Я попрошу, как мы с вами договаривались, последствия половодья должны устраняться в оптимальные сроки. Все эти лужи, водоемы, которые образовались, когда воде было некуда уходить, их немедленно надо осушать. Способ известный», - настаивает глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Автор: Рида Нурмухаметова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости