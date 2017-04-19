Река Уршак вышла из берегов

На один метр 22 сантиметра поднялся уровень воды в реке Уршак вблизи села Булгаково под Уфой за последние сутки. Если темп сохранится, то дорогу придется закрыть, заявили в муниципалитете.

19 апреля

Сегодня уровень воды составляет 434 сантиметра. В случае затопления моста, дорога будет перекрыта для жителей деревень Фомичево и Стуколкино. Об объездных путях сообщат дополнительно в республиканской Госавтоинспекции.По данным Башгидрометеостанции, на 19 апреля уровень рек в пределах Уфы составляет на Белой - 396 сантиметров. За сутки плюс 58 сантиметров. Река Уфа - 342 сантиметра, плюс 45 сантиметров. Река Дема - 435 сантиметров, за сутки + 7 сантиметров. Накануне в правительстве республики сообщили, что половодье в Башкортостане проходит без чрезвычайных ситуаций.Небольшие подтопления в Чекмагушевском и Миякинском районах. Зона особого внимания аварийно-спасательных служб – садовые товарищества вблизи Уфы, на территории которых проживает большое количество людей. В этой связи заблаговременно проведен учет данного жилья, организованы обходы населения.