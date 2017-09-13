Ремонт дорожного полотна на улице Губайдуллина был выполнен некачественно

К такому выводу пришли представители муниципалитета и дорожной лаборатории.

«Благодаря своевременной проверке представителями заказчика и дорожной лаборатории асфальтобетонного полотна на улице Минигали Губайдуллина были выявлены нарушения. Подрядная организация за счёт собственных средств и в рамках гарантийных обязательств восстанавливает полотно до нормативных значений. Проверки качества дорожного полотна продолжаются на всех участках капитального ремонта проезжих частей», - сообщила сотрудник пресс-службы ИАУ Администрации Уфы Мария Адиятуллина.

В прошлом году подрядчикам пришлось переделывать ремонт дорожного полотна за счет собственных средств на проспекте Салавата Юлаева, на пересечении улиц Пархоменко и 50 лет Октября, улицах Достоевского, Тукаева, Софьи Перовской, Айской.







13 сентября