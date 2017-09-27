Республика Башкортостан в лидерах по общей сумме микрофинансовых займов

Национальное бюро кредитных историй обнародовало данные об объемах кредитов, предоставленных населению офисами микрозаймов за первое полугодие 2017 года.

В Башкортостане общая сумма займов составила более 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Наш регион на миллиард обогнал даже Москву, расположившуюся на второй позиции. Ближайшие соседи – Татарстан, Свердловская, Самарская области, Пермский край. Они имеют объемы долгов по кредитам за тот же период в диапазоне от 2 до 4 миллиардов. Председатель Госсобрания Курултая республики прокомментировал эту ситуацию. Константин Толкачев считает, что исправить положение позволит смягчение требований к кредитным историям. В таком случае люди, имеющие в прошлом просрочки по платежам, смогут обращаться в крупные банки, а не в подобные учреждения.





«Ситуация весьма тревожная и несет в себе потенциальную опасность. Абстрагироваться от «лидерства» в этом рейтинге ни в коем случае нельзя. В республиканском парламенте уже создана рабочая группа по изучению данного вопроса, которая подготовила законодательную инициативу о закреплении лицензирования микрофинансовой деятельности, впоследствии внесенную в Государственную Думу. Также в федеральное законодательство был внесен ряд изменений, нацеленных на защиту прав граждан, пользующихся услугами микрофинасовых организаций. К сожалению, принимаемые меры пока не привели к полному решению проблемы, следствием чего является рост задолженности населения республики. Какой здесь выход? Прежде всего, открыть банковские двери для возможности получения кредитов. Зачастую люди обращаются в центры микрофинансирования только из-за того, что банки отказывают им в предоставлении кредита, мотивируя тем, что когда-то они допускали просрочки по платежам. Правильнее было бы не отказывать, а изучать платежеспособность клиента по состоянию на данный момент. В связи с этим целесообразным видится смягчение требований к кредитной истории, уменьшение сроков ее давности», - прокомментировал ситуация председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.

28 сентября