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Рейд «Автобус» прошел в Уфе

Более 350 нарушений выявили дорожные полицейские в ходе операции «Автобус». Сегодня в течение всего дня проходил специализированный рейд. На самых оживленных дорогах города сотрудники ГИБДД останавливали маршрутные такси, которые нарушали правила дорожного движения. 

Типичная ситуация из-за нехватки места перед автобусной остановкой маршрутки выстраиваются в 2 ряда. Тут же и высаживают пассажиров. Именно это нарушение самое распространенное, констатируют дорожные инспекторы.

«Пешеход начинает выходить за автобусом, и другие участники движения могут не увидеть самого пешехода и совершить наезд на него»,- рассказал встревоженный начальник отделения технического надзора ОТН и РАМТС ОГИБДД ОМВД России по Уфе Сергей Беркута.

Перевозчики не согласны с претензиями сотрудников ГИБДД. В том, что его маршрутка переполнена водитель, Рустам винит не себя, а нехватку транспорта и постоянные автомобильные пробки.

Водители нервничают, пассажиры тоже. Внезапная проверка задерживает всех. Но горожане к таким незапланированным остановкам относятся с пониманием. Ведь на кону их безопасность.

Между тем, в прошлом году по вине водителей автобусов произошло почти 200 ДТП, 2 человек погибли, 262 получили травмы.

 

 

 

 

 

 

 

 



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