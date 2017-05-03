Рейд по стройплощадкам организовали в Уфе

Сотрудники Центра общественной безопасности города проверили соблюдение застройщиками правил благоустройства территории вокруг объектов.

Специалисты осмотрели наличие вокруг стройплощадок ограждения не меньше одного с лишнем метра и навес. Кроме того застройщики обязаны следить за состоянием дороги вдоль забора. На площадке должна размещаться мойка колес, чтобы выезжающий транспорт не загрязнял тротуары и проезжую часть на расстоянии 50 метров от стройки. За несоблюдение правил благоустройства нарушителям грозит крупный штраф. Благодаря ежедневным рейдам неблагоустроенных стройплощадок стало гораздо меньше. Если в прошлом году в Советском районе города их насчитывалось 16, то в этом одна.











Гульнара Ситдикова

4 мая