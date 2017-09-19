Родственники и друзья уже 3 недели ищут пропавшего Александра Мартыненко

Молодой человек страдает эпилепсией и часто теряет сознание.

Вечером 26 августа Александр вместе с двумя друзьями ушел на пикник к паромной переправе около деревни Верхнее Дудкино. По неизвестным причинам приятели покинули Александра, и больше на связь молодой человек не выходил.

Поисками занимаются правоохранительные органы, волонтеры и друзья молодого человека. На месте пикника была найдена лишь кофта пропавшего.

Приметы Александра: рост 182 см, цвет кожи смуглый, волосы кудрявые темные, был одет в камуфляжные штаны и красную кофту, на ногах черные кроссовки в сеточку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, родственники просят обратиться по телефонам: 8-927-313-88-81 или 02, либо в ближайшее отделение полиции.





Дамир Вахитов

19 сентября