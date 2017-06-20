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Родственники и полиция ищут 77-летнего Магданура Хуснутдинова

Родственники и полиция ищут 77-летнего Магданура Хуснутдинова

Мужчина пропал в минувшую субботу, 17 июня, и с того времени о нем ничего не известно.

 

Родственники сообщили, что он мог пойти в гараж, но спустя несколько часов обратно так и не вернулся, поиски результатов не дали. Ситуация осложняется тем, что пенсионер не имел при себе ни документов, ни денег. Так же у него бывают провалы в памяти, говорят близкие.

 

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, был одет в куртку кирпичного цвета, черные туфли, на голове, возможно, была кепка цвета хаки. Все, кто видел этого человека, или знает его местонахождение, родственники просят сообщить по телефону: 8-917-471-48-92; в ближайшее отделение полиции или по номеру 02.



Автор: Никита Баренбаум
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