Роспотребнадзор изъял из оборота 22 партии мясной продукции

Некоторые пищевые продукты были просрочены, а на этикетках других отсутствовала дата изготовления, информация об условиях хранения и наименования производителя.

С июля по сентябрь сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели 46 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и оборотом мяса и мясных полуфабрикатов. Пищевую продукцию исследовали на соответствие по санитарно-химическим показателям, а также на наличие паразитов и патогенных микроорганизмов.





«В лабораторных условиях было исследовано более 1,5 тысяч проб мяса по различным показателям. Это физико-химические, микробиологические, паразитологические, на антибиотики, радиоактивные и патогенные вещества. Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 1,3% продукции, по микробиологическим показателям в 3,6% проб, патогенные микроорганизмы в 0,2% проб. По результатам проверки изъяты из оборота 22 партии пищевой продукции общим весом 72 кг из-за отсутствия даты изготовления, условий хранения, наименования производителя и истечения срока годности», - сообщает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова.

20 октября