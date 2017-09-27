Розыск сбежавшего пациента в Уфе продолжается

В Уфе продолжается розыск человека, который самовольно покинул психиатрическую больницу в Базилевке. По словам полицейских, 32-летний мужчина ушел 23 сентября и по сей день о его местонахождении ничего не известно.

Наш источник в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был осужден в 2015 году, но не за изнасилование. Для установления дееспособности, из следственного изолятора он был эпатирован в психиатрическую лечебницу для прохождения экспертизы. Также известно, что пациент ведет себя адекватно, признаков агрессии не подает, но иногда все-таки происходят срывы.

28 сентября

Всем, кто видел этого мужчину или знает о его местоположении, следует обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить информацию по телефонам:или