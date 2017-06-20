Рустэм Хамитов дал интервью радиостанции "Эхо Москвы"

«Я сам, в свое время, в Москве учился, но ума хватило вернуться. Правда, потом забрали опять в Москву, поработал. И еще раз вернулся. Это как раз нормально. Вот наших ребят надо возвращать. А возвращать после московской интересной жизни, продвинутой – с этой точки зрения нам не стыдно зазывать народ обратно, студенчество. А вот с точки зрения рабочих мест – высокопроизводительных современный, айтишных – с этим чуть похуже», - подчеркнул глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

20 июня

С введением ЕГЭ ежегодно республику покидают порядка 17 тысяч молодых людей, тогда как ранее эта цифра была в 3 раза ниже. Об этом сказал глава республики Рустэм Хамитов, во время интервью на радиостанции "Эхо Москвы".