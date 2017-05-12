Меры по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса обсудили сегодня в правительстве республики. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата.

По итогам прошлого года инвестиции в экономику республики превысили 360 миллиардов рублей. Это на 4,5 % выше уровня 2015 года. Показатель Башкортостана - лучший в Приволжском федеральном округе, к тому же находится в первой двадцатке российских субъектов Национального рейтинга состояния инвестклимата. Открывая заседание Совета, Рустэм Хамитов отметил, что инвестиционная деятельность в республике развивается неплохими темпами.

«По вопросам государственно-частного партнёрства мы – среди лидеров в Российской Федерации. Неплохие результаты мы также имеем по итогам общественной оценки состояния инвестиционного климата у нас в республике. Так что надо просто наращивать усилия, трудиться. Нет ничего невозможного. Мы убедились в том, что если мы нормально, дружно, активно возьмёмся за эту работу и будем продолжать её в таком же духе, как последние два-три года, то результаты у нас обязательно будут», - сказал глава РБ Рустэм Хамитов.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса по-прежнему тема номер один. В республике принят ряд мер. Так, после проведения «амнистии» по списанию пеней за просрочку арендных платежей, предприниматели погасили задолженность перед бюджетом республики на сумму 211 миллионов рублей. Еще одна эффективная мера поддержки - предоставление скидки на покупку земельных участков.

«Результаты неплохие. За 2 года собственниками объектов недвижимости по льготной выкупной цене приобретено более 4 тыс. земельных участков. При этом землепользователям была предоставлена возможность рассрочки сроком до 3 лет. По поручению главы республики, до 31 декабря 2017 года такой выкуп продлен. Льготная стоимость составляет 50 % от кадастровой стоимости данных земельных участков», - заключил заместитель премьер-министра Правительства РБ Евгений Гурьев.

В республике также принят Стандарт развития конкуренции. Сформирован рейтинг муниципальных образований по реализации его положений. По итогам 2016 года лидерами стали Уфа и Сибай, а также Дюртюлинский, Белорецкий, Абзелиловский и Туймазинский районы.

12 мая