Рустэм Хамитов встретился с ректорами ведущих вузов республики

Как остановить утечку талантливых специалистов, и что необходимо предпринять для повышения уровня образования? Эти вопросы сегодня обсуждались на встрече Рустэма Хамитова с ректорами ведущих вузов республики.

Вузы - это интеллектуальная опора государства, в начале встречи отметил Глава республики. Высшие учебные заведения в особенности должны шагать в ногу со временем и постоянно совершенствоваться, что успешно демонстрируют республиканские университеты. Только в этом году УГНТУ на разработку крупного проекта получил 546 миллионов рублей, БГПУ - 380, а педагогический больше 200 миллионов. Для популяризации своей деятельности вузы начали проводить фестивали профессий. К примеру, на одну из встреч в нефтяной университет приехало около двух тысяч детей со всего региона.

«Мы переформатировали отношения с общеобразовательной школой. Мы поняли, что профориентационная школа не должна быть просветительской, она должна строиться полностью с министерством образования, с муниципалитетами, с работодателями, родителями, школами и должна включать в себя весь комплекс работ, связанных с профориентацией, организацией образовательного процесса и особенно с трудоустройством», - говорит председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин.

Надо отметить, что результаты школьных итоговых экзаменов этого года показали - почти по всем предметам увеличился средний балл. Вместе с тем вырос проходной балл в вузах: в УГАТУ на 8, а в БГПУ на 6. Но ситуация со стобалльниками порой оставляет желать лучшего. Многие отличники, выбирая между университетами, отдают предпочтение ведущим российским или зарубежным высшим учебным заведениям. Для минимизации ситуации председатель совета ректоров вузов республики предложил Рустэму Хамитову учредить специальную государственную премию. Вручать ее планируется учителям, которые готовят успешных студентов для республиканских вузов.





«Республиканская премия для учителей, готовящих выдающихся выпускников. Грамоты, ордена и медали, материальная поддержка - мы на все готовы, если это будет действительно стимулировать вот такого рода деятельность. В целом предложение я поддерживаю. Давайте двигаться по ней», - комментирует Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

19 октября