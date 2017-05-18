Ряды пионеров в Уфе увеличились на сотни человек

«Сейчас все равно дети хотят быть полезными обществу, значимыми в каком-то кругу. Пускай в своем классе, в школе. Вот это дают наши пионерские галстуки, наши совместные общие дела. Мы проводим мероприятия, в которых обязательно участвуют все ребята класса», - уверена сотрудница отдела культуры и молодежной политики Администрации Демского района Уфы Татьяна Трофимова.

«Сегодня в ряды «Пионеров Башкортостана» вступает 760 третьеклассников Демского района. Всего за три года нами принято в пионеры и участвуют во всех пионерских мероприятиях района более 2000 школьников», - уточняет начальник пресс-службы Администрации Демского района Уфы Айгуль Каменец.

19 мая

Сегодня в Демском районе Уфы более 800 третьеклассников прошли торжественное посвящение в парке культуры и отдыха "Демский".Общественная организация "Пионеры Башкортостана" продолжатель традиций юных ленинцев. Изменился только цвет галстуков, принципы работы остались те же: дело, дружба и честь будут актуальны во все времена, говорят организаторы.Галстуки новоиспеченным пионерам повязали ученики старших классов. Они вступили в ряды этого общественного движения несколько лет назад. Ряды пионеров Демского района пополняются ежегодно.