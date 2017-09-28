Обретение жилья, своей крыши над головой - это всегда радостный момент. Разделить его вместе с новоселами смогла и наша съемочная группа. Она побывала по адресу Гелогов, 53, что в Кузнецовском Затоне, и вместе с будущими жильцами осмотрела квартиры.

28 сентября

Наталья и Лейла не скрывают довольных улыбок на своих лицах. Девушки по-настоящему счастливы. В этот день они впервые сделают шаг в свое будущее, откроют дверь в своё собственное жилье. Теперь адрес по улице Геологов, 53 - их родной дом.Наталье Гунченко 25 лет. Мама отказалась от нее, когда ей было два года. Папа погиб. Девочку воспитывала бабушка, которая тоже умерла. Сегодня Наташа самостоятельная, взрослая девушка. Она работает. О том, что ей дадут квартиру от государства узнала пару недель назад. Признается честно - это самый волнительный момент в ее жизни.Лейле Марченко 21 год, несмотря на юный возраст, девушку жизнь не особо жаловала. Она тоже сирота, росла в условиях, которые никому не пожелаешь. Своя квартира для нее - невероятное счастье.Квартира хоть и небольшая - 31 квадратный метр общей площади, зато с чистовой отделкой, сантехникой в ванной комнате и с большой плитой на кухне.441 жилое помещение было приобретено для сирот в Уфе начиная с 2013 года. Квартиры закупались в микрорайонах Затон, Дема, Максимовка, Инорс, Шакша и Кузнецовский затон.С начала этого года порог своего жилья уже переступили 53 сироты. До конца текущего года ключи получат еще 16 человек. В очереди в настоящий момент стоят ещё 145. Судьбу каждого ребенка отслеживают социальные педагоги психологического центра "Семья" при управлении по опеке. Помогают чем могут, заменяют своим вниманием и заботой отсутствующих родителей.Получить ключи от собственного жилья - это настоящий переворот в судьбе многих сирот, которых жизнь и побила, и покидала. Не все из них могут похвастать отменным здоровьем или благополучным окружением. Потому в качестве подстраховки государство не передает право владения сиротам сразу, чтобы квартиру не перепродали. Прожить в полученном жилье необходимо пять лет и лишь после этого оно переходит в полную собственность сироты.