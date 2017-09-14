С нового учебного года во всех российских школах появился новый предмет - астрономия

Теперь эта наука будет не разделом физики, а отдельным предметом.

Недавние результаты опроса всероссийского центра общественного мнения показали, что четверть жителей нашей страны и вовсе уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Чтобы эта античная картина мира вновь ожила в умах, всего-то и надо было в 2008 исключить астрономию из школьного курса.

Ученики столичного лицея № 5 дождались своего звездного часа. В прямом смысле. В новом учебном году во все школы страны вернулась астрономия. Один час в неделю обязателен для всех старшеклассников. Для тех, кто помладше - по желанию.





«Современное представление в астрофизике, современные открытия, которые делают наши ученые тоже должны наши дети знать, должны быть ознакомлены», - говорит учитель физики МБОУ "Лицей № 5" Уфы Миляуша Мигранова.



Кому-то полученные знания пригодятся для общего развития, а кому-то придется сдавать экзамен. Ведь курс астрономии включен в один из разделов ЕГЭ по физике.





«Это один из самых интересных в моем понимании предметов, это очень увлекает смотреть на небо, изучать те небесные тела, которые далеко от нас», - рассказывает ученик 10 класса МБОУ "Лицей № 5" Уфы Михаил Авенс.

Предмет разделили на два уровня. На базовом - школьникам расскажут о Солнечной системе, эволюции звезд и Вселенной. Углубленный уровень предполагает изучение строения и эволюции Вселенной, а также о действии законов космоса, открытых в земных условиях. Но этой программы недостаточно, считает директор уфимского планетария.





«Люди не знают совсем ничего о крупном мире, больших масштабах, это же безобразие. Астрономию надо изучать с младших классов, то есть 4,5,6,7 классы наиболее заточены, на то чтобы узнать азы этого мира и можно им преподавать скажем так картину мира некую», - комментирует директор уфимского планетария Анатолий Денисов.



В столичном планетарии сейчас составили образовательный курс. Своего рода практическую часть к школьному. Может быть, далёкие планеты и звёзды перестанут быть загадкой и вновь станут мечтой.



Новая дисциплина появилась во всех школах Башкортостана. Срок обучения в зависимости от выбранной учебной программы - один или два года. Ведь с 2019 года все одиннадцатиклассники будут писать Всероссийские проверочные работы по астрономии.

14 сентября