С приходом теплой погоды в Башкортостане осложнилась ситуация с лесными пожарами

Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 10 новых возгораний. Сегодня заместитель премьер-министра правительства Марат Магадеев провел селекторное совещание о готовности республики к пожароопасному сезону 2017 года.

Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 23 лесных пожара. Для сравнения, в прошлом году к этому времени их было только два. К сожалению, основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем, в частности, сжигание сухой травы.





«По оперативной информации за прошедшие сутки, из 10 пожаров 5 произошли по причине сельхозпалов. Это пожары в Ишимбайском, Давлекановском, Учалинском и два пожара в Дуванском районе. По остальным пожарам на сегодня проводится расследование. Не исключено, что также будет причина сельхозпал», - уточнил заместитель министра лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Вице-премьер правительства республики Марат Магадеев подчеркнул, что должностные лица в муниципалитетах, где допускаются бесконтрольные палы сухой травы, будут привлекаться к ответственности.





«Надо учиться на чужих ошибках. Мы видим, в Иркутской области в деревне более 100 дворов сгорело. Это тысячи людей без крова, без жилья, без имущества. Я не хочу никого пугать, но в тех районах, которые были озвучены, где бесконтрольно занимаются палом, который становится, как выясняется потом, причиной природных пожаров, будет проводиться самая тщательная проверка, изучение и привлечение к ответственности должностных лиц», - заверил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев.

4 мая