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С января начался реализационный этап комплекса ГТО

Региональный центр тестирования провел прием норматива по лыжным гонкам. Этот комплекс хоть и возник еще в советские времена, но не теряет своей актуальности в наши дни. Например, обладатели золотых знаков отличия при поступлении в высшие учебные заведения страны могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.


На спортивно-оздоровительном комплексе биатлон можно было встретить людей разных интересов. Учителя не только сопровождали учеников, но и бежали сами. На дистанции в 1, 2, 3 и 5 км нашлось место и представителям творческих профессий.

«Главное не победа, а участие» - лозунг явно не про них. Например, Наталья, старается улучшить свои собственные достижения прошлых лет.

По расчетам регионального центра тестирования ГТО норматив должны выполнить от 20 до 30 присутствующих. Но тех, кто уже сумел выйти на старт несмотря на собственную занятость, смело можно назвать победителями.

 

Иван Уральский



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