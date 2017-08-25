Салават Хусаинов поблагодарил уфимцев за терпение

В ходе прямого эфира на телеканале «Вся Уфа» речь зашла о качестве ремонта дорог. Первому заместителю главы Администрации Уфы Салавату Хусаинову напомнили о том, что трасса Уфа-Аэропорт ремонтировалась непосредственно перед саммитами ШОС и БРИКС, а было это всего два года назад. И вот опять уфимцев предупреждают о том, что нас ждут временные ограничения движения на данном участке.



Салават Хусаинов подчеркнул, что сейчас речь идет не о капитальном ремонте, а о восстановлении защитного покрытия, вследствие неимоверных ежедневных нагрузок, которые испытывает полотно.



Конечно, без пробок не обойдется, признает чиновник. Но, если мы хотим иметь в Уфе качественные и безопасные дороги, придется потерпеть. В завершении первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов поблагодарил уфимцев за то, что, в целом, они отнеслись с понимаем к тем трудностям, которые влекут за собой ремонтные работы.

25 августа