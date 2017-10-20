В уфимском аэропорту впервые приземлился самолет, носящий имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В башкирской столице воздушное судно и его пассажиров встретили в торжественной обстановке.

20 октября

Вот он, торжественный момент. Пассажиры вступают на землю родного для поэта города. Самолет имени Мустая Карима впервые приземлился в Уфе. Это своеобразный подарок народному поэту и всем жителям республики. Классику башкирской литературы 20 октября исполнилось бы 98 лет. К этой дате и приурочили первый полет. А имя лайнеру присвоили ещё в сентябре.Воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот" будет выполнять регулярные рейсы без привязки к определенному направлению, экипаж также сменный. Поэтому сказать, когда и сколько раз самолет сядет в уфимском аэропорту сложно. Но сотрудники аваигавани признаются, что всегда с нетерпением и особым трепетом будут встречать этот лайнер.С инициативой увековечить имя классика башкирской литературы выступил глава региона Рустэм Хамитов. В 2019 году республика отметит сразу два события - исполнится сто лет со дня рождения Мустая Карима. Дата совпадает с вековым юбилеем образования Башкортостана.Внук поэта Тимербулат Каримов, как учредитель фонда имени Мустая Карима пообещал, что к двум вековым юбилеям жители Башкортостана получат еще сюрпризы, связанные с их великим земляком. Но раскрывать интригу не стал. Сообщил только, что уже в ближайшие месяцы имя народного поэта появится не только на авиалайнере.