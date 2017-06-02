Самолет из Уфы в Сочи вылетел с опозданием на 12 часов

Уфимские пассажиры задержанного рейса вылетели в Сочи сегодня в 7:45 по местному времени.

227 человек прождали задержанный на 12 часов рейс в уфимской авиагавани. По информации пресс-службы международного аэропорта «Уфа», причиной длительной задержки стал неисправный «Boeing-777» авиакомпании «ВИМ-Авиа». За туристами прилетел новый самолет. Сотрудники Уфимской транспортной прокуратуры контролировали соблюдение прав пассажиров. По результатам организованной по данному факту прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования, заявили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.





2 июня