Сайт башкирского общества инвалидов признан лучшим интернет-ресурсом

Сайт Башкирской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов стал победителями восьмого фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Вместе мы сможем больше».

В фестивале приняли участие авторы и создатели сайтов на русском языке, посвященных решению проблем людей с инвалидностью. Всего в этом году было получено 442 заявки из России, Белоруссии, Украины и Молдавии. В номинации «Вместе мы сможем больше» было подано 39 заявок. В финал вышли Башкортостан, Тюменская область и Пермский край. Интернет-портал республиканского отделения общества инвалидов в прошлом году прошел серьезную модернизацию. Возможно, именно это и помогло победить.





«В прошлом году мы провели большую работу над сайтом. Ввели новые рубрики, по-новому у нас стала работать новостная лента. Разместили архив нашей газеты «Перспектива». Газета "Перспектива" это единственная в республике газета, которая более 20 лет освещает жизнь людей с инвалидностью. Добавили информацию о спортивных секциях города для людей с инвалидностью. И сейчас ведем активные странички про творчески настроенных людей с инвалидностью, которые вышивают, делают картины, выжигают, пишут стихи, участвуют в конкурсах», - говорит пресс-секретарь БРО ВОИ Ильвира Хафизова.

2 июня