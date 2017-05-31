Сделать свой город чистым и комфортным - одна из приоритетных задач в Уфе

Борьба с мусорками и свалками продолжается ежедневно. В Октябрьском районе столицы сегодня состоялся очередной профилактический рейд с участием инспекторов Центра общественной безопасности и муниципалитета.

В Октябрьском районе Уфы по адресу: улица Косогорная 115К расположилась автомойка. Без названия, но с кричащими вывесками о предоставлении услуг по мытью автомобилей. А то, что здесь образовалась настоящая свалка, предпринимателей, похоже, не пугает. В отличии от местных жителей.

«Я не знаю, это не ко мне вопросы, я здесь всего два месяца работаю. Здесь уже был мусор», - говорит заместитель администратора автомойки Дмитрий Багаев.

А по соседству с автомойкой располагается автозаправка, представители которой также не смогли объяснить: почему на их территории много мусора.

Представителям администрации приходится ежедневно напоминать предпринимателям простые истины - мусор - не только непригляден, но и опасен для здоровья.

«На сегодняшний день неоднократно были предупреждены, что лучше навести порядок. Прошли месячник субботника, но на сегодняшний день в аховом состоянии территория», - сказал заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района Уфы Дамир Гайнутдинов.

Такая же ситуация возникла на территории рынка «Зур Базар» на улице Новоженова. Инспекторам Центра общественной безопасности пришлось в очередной раз выдать предписание, чтобы в ближайшее время арендаторы очистили территорию от мусора.

«Арендатор этого участка, который арендовал ее для организации «Зур Базара», но фактически на территории этого участка никакого порядка не навел. То есть мы хотим пригласить на административную комиссию в администрацию Октябрьского района по части 1 статьи 6,3. кодекса об административных правонарушениях», - пояснила старший инспектор Центра общественной безопасности октябрьского района Уфы Эльвира Кудоярова.

Сам арендатор территории «Зур Базар» по телефону сообщил нам, что в течение двух дней устранит нарушение.





8 июня в Администрации Октябрьского района столицы состоится очередная комиссия. Если предприниматели не устранят выявленные нарушения, то им грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

31 мая