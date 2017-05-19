Погрузились под лед, чтобы быть начеку. Сегодня аварийно-спасательная служба Башкортостана провела тренировочные водолазные спуски. Занятия прошли на Демском карьере.

Погружение под лед в зимний период — проверка на прочность даже для специалиста. С собой водолазы берут только необходимое. Сухой гидрокостюм сшит из специальной ткани — неопрена, материала, который защищает от холодной воды и ветра. Одежда и снаряжение весят примерно 40 кг. Водолаз с 10-летним стажем Сергей Егоров знает точно: основное правило при спуске под воду — соблюдение инструкции.

«Чаще всего работаем летом, потому что купаются люди, тонут, алкогольное опьянение, дети, а зимой на снегоходе, бывает, проваливаются рыбаки частенько», — рассказывает водолаз аварийно-спасательной службы РБ Сергей Егоров.

Тренировочные водолазные спуски в зимний период проводятся от 8 до 10 раз в месяц. Это позволяет спасателям держать себя в форме и предпринять эффективные меры в экстренных ситуациях.

«Особенности погружения в зимний период — низкая температура, ветровая нагрузка, психологическая, работа подо льдом, в замкнутом пространстве при низкой температуре воды, то есть практически 3,5–4 градуса сейчас», — объясняет водолазный специалист аварийно-спасательной службы РБ Игорь Иванов.

Зимой необходимо быть особенно осмотрительными. Ведь вынырнуть получится только в том участке, где совершил погружение под лед. Водолазы зависят от напарника — того, кто веревкой подает сигналы. Таким образом, отпускают команды — проверить запас воздуха, остановиться, а также узнают о самочувствии. Так что главное в работе спасателя — полностью доверять тому, кто рядом.

15 февраля