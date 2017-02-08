Сегодня день российской науки

День науки отмечают сегодня российские ученые. В стране профессиональное сообщество начало формироваться около 300 лет назад. Академия наук Башкортостана отметила 25-летие в декабре прошлого года. И сегодня со знаменательным событием коллег поздравил руководитель регионального отделения Альфис Гаязов.

Он уточнил, что башкирская наука сегодня в тренде мировой и российской науки. По данным из открытых источников, сегодня в республике трудятся более 250 докторов и 2 с половиной тысяч кандидатов наук. Президент Академии наук Башкортостана также указал на задачи, которые стоят перед сообществом ученых республики.

«Мы сегодня стоим перед глобальной задачей привлечения молодых и с одной стороны использование того богатого потенциала, который у нас имеется и который наработан нашими уважаемыми известными учеными. И, конечно, еще есть одна проблема. Связана она, прежде всего, с внедрением наших результатов в промышленность, в производство, в жизнь. И только таким образом решая задачи, мы можем выйти на передовые позиции»,- сказал президент Академии наук РБ, член-корреспондент РАО Альфис Гаязов.

8 февраля