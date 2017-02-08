#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Сегодня день российской науки

Сегодня день российской науки

День науки отмечают сегодня российские ученые. В стране профессиональное сообщество начало формироваться около 300 лет назад. Академия наук Башкортостана отметила 25-летие в декабре прошлого года. И сегодня со знаменательным событием коллег поздравил руководитель регионального отделения Альфис Гаязов.

Он уточнил, что башкирская наука сегодня в тренде мировой и российской науки. По данным из открытых источников, сегодня в республике трудятся более 250 докторов и 2 с половиной тысяч кандидатов наук. Президент Академии наук Башкортостана также указал на задачи, которые стоят перед сообществом ученых республики.

«Мы сегодня стоим перед глобальной задачей привлечения молодых и с одной стороны использование того богатого потенциала, который у нас имеется и который наработан нашими уважаемыми известными учеными. И, конечно, еще есть одна проблема. Связана она, прежде всего, с внедрением наших результатов в промышленность, в производство, в жизнь. И только таким образом решая задачи, мы можем выйти на передовые позиции»,- сказал президент Академии наук РБ, член-корреспондент РАО Альфис Гаязов.

 

 

 

 

 

 



Автор: Екатерина Тимиряева
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).