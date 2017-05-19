Сегодня годовщина вывода войск из Афганистана

Сегодня во всей стране отмечают 28-ую годовщину вывода войск из Афганистана. Торжественные церемонии прошли и в Уфе. Министр спорта и молодежной политики Башкортостана Андрей Иванюта и глава администрации Уфы Ирек Ялалов возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать». Кроме того, сюда пришли ветераны боевых действий, воспитанники патриотических клубов и школьники.

Имена и фамилии 334-х жителей Башкортостана, которые погибли во время боевых действий в Афганистане, высечены на мраморных плитах возле памятника «Скорбящая мать» в Уфе. Напротив каждой — пара красных гвоздик. В 28-ую годовщину Дня вывода войск из Афганистана около пятисот уфимцев пришли к мемориалу, чтобы почтить память погибших.

Среди гостей — глава столичной администрации Ирек Ялалов и министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта. Они возложили цветы к памятнику.

Вспомнить погибших в Афганистане пришли ветераны локальных войн, школьники, представители муниципалитета и министерства молодежной политики и спорта, а также члены патриотических общественных организаций. Это — ежегодная акция.

«Это памятная дата для всех нас, кто прошел Афганистан. Мы ежегодно собираемся, отмечаем, вспоминаем наших боевых товарищей, павших в Афганистане, и поминаем тех, кто погиб в других локальных войнах», — говорит председатель совета Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов.

Всего в боевых действиях в Афганистане приняли участие 9,5 тысяч жителей Башкортостана. Из них около двух тысяч — уфимцы. Дмитрий Глушко участвовал в боевых действиях в рядах 9-й роты 56-ой бригады. Говорит, что после вывода войск из Афганистана ежегодно встречается со своими однополчанами и вспоминает об ужасах этой войны.

«Такая мечта была — взять старую отбитую армейскую кружку. Наполнить холодным лимонадом и выпить залпом. Так, чтобы зубы треснули! Вот, наверное, одно из самых горячих желаний было. Потому что Афганистан — горная страна, жаркая страна. Хотелось приблизиться к Родине. Вернуться домой. Не доставлять боль своим родителям, семьям, что хотелось пожелать всем нам», — рассказывает Дмитрий.

На таких встречах друзья вспоминают не только молодость, прошедшую на войне, но и однополчан, которые не вернулись домой.

«Постоянно в памяти погибшие ребята… Кто-то от пули погиб, кто-то от осколка или на мине подорвался…», — с грустью заканчивает воспоминания Дмитрий Глушко.

Самое главное желание собравшихся — не допустить войны, о которой ветераны Афганистана знают уж точно не понаслышке. Многие из них регулярно рассказывают об этом на уроках мужества в городских школах.

15 февраля