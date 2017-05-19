Сегодня исполняется 95 лет со дня образования Всесоюзной пионерской организации

Алые галстуки и значки с изображением Ленина уже не носят. Тем не менее, само движение продолжает существовать.

19 мая 1922 года была создана первая пионерская организация. Для тех, кто жил в Советском союзе, это был шаг на пути становления добропорядочного члена общества. Красный галстук, пилотка и значок с изображением Ленина были предметом гордости для советских школьников. Многие из тех, кто был пионером, вспоминают этот период жизни с любовью.

«Воспоминания, конечно же, есть яркие красивые добрые воспоминания. И каких то там негативных моментов у меня лично не осталось. Яркие хорошие впечатления о пионерии», - говорит, Салима Гайнетдинова.

Пионеры существую, и по сей день. Идеей таких объединений, как и раньше, является приобщение школьников к общественнозначимой деятельности. В нашей республике они называют себя «Пионеры Башкортостана» С течением времени изменилась лишь форма работы, отмечают педагоги.

«Ребятам сейчас интересны какие-то другие форматы. То есть они, можно сказать, увлекаются компьютерами, какими-то квест играми. То есть если раньше было достаточно одну песню петь буквально десять лет, сейчас это довольно быстро сменяется репертуар. Все равно дети хотят быть полезными обществу. Это дают наши пионерские галстуки и наши совместные общие дела», - сказала начальник Отдела культуры и молодёжной политики Администрации Дёмского района Уфы Татьяна Трофимова.

Школьники могут стать, пионерами начиная с 3 класса. Перед посвящением в члены организации, у самих школьников и их родителей спрашивают согласие. Отказы случаются крайне редко. Лозунг «Пионер - звучит гордо», актуален и по сей день.

Членами организации «Пионеры Башкортостана» является более 200 тысяч человек. И их количество растет из года в год.

Несмотря, на то что сейчас галстуки уже не того алого цвета, тем не менее у современных пионеров принципы остаются те же: дело, дружба и честь.

Дамир Вахитов

19 мая