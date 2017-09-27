На заседании Городского Совета обсудили подготовку к предстоящему сезону
Прошлой зимой, когда за 12 дней в Уфе выпала двухмесячная норма осадков, нехватка техники была весьма острой. К предстоящему сезону в городе подготовлено 410 машин для очистки магистралей и 164 для уборки дворовых территорий. При этом нормативный показатель для Уфы составляет 1288 единиц техники. И даже при самом удачном раскладе на линию одновременно выходит только 75 процентов от общего количества снегоуборочных машин. Остальные ремонтируются и обслуживаются.
«100 % техника никогда ни на одном предприятии не выходит. Вы прекрасно это знаете. Высший уровень это 75 %. То есть, мы еще уменьшаем количество техники. Поэтому вопрос и ставился после этих аномальных снегопадов, когда у нас 12 дней подряд шел снег. В том числе мы обратились за поддержкой в правительство в приобретении дополнительной техники, которая нам была обещана. На сегодняшний день до конца года город не получит это обещанное», - рассказывает Глава администрации Уфы Ирек Ялалова.
Для того, чтобы покрыть недостоток тракторов и грейдеров, по решению правительства при "Башкиравтодоре" сформировано 5 дополнительных бригад. Мобильные группы будут выезжать на наиболее загруженные участки за счет средств городского бюджета.
«Если ситуация будет похожа на прошлый год, по осадкам, то эти мобильные команды Башавтодора, в первую очередь возьмут на себя функции расчистки дорог, магистралей. А город тогда сконцентрируется внутри дворов», - комментирует председатель совета ГО Уфы Валерий Трофимо.
Пока дополнительных ресурсов нет, городским службам приходится рассчитывать на те силы, которые есть.
В своем выступлении исполняющий обязанности первого заместителя главы Администрации Владимир Чернов отметил, что уже есть договоренность с частными предприятиями об аренде техники. Кроме того, депутаты вносят изменения в правила благоустройство. Четко распределяя зоны ответственности.
«Здесь необходимо сказать, что согласно изменениям, будет определена прилегающая территория - это территория, прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям, на которых они расположены. Размеры которой определяются решением органа самоуправления и указывается в правилах благоустройства. За собственниками территории устанавливается обязанность участвовать в содержании», - заявил и.о. первого заместителя Главы администрации ГО Уфы Владимир Чернов.
Таким образом, часть засыпанных снегом территорий будут очищать арендаторы и собственники зданий. Это еще одна мера для снижения нагрузки на городские службы. Тема подготовки к предстоящему сезону вызвала бурное обсуждение. Депутаты предложили внести изменения и в правила аттестации управляющих компаний. Если на балансе организации нет техники, которая крайне необходима зимой, предлагалось не давать им ордеры на работу. Эта инициатива будет обсуждаться на следующих заседаниях.