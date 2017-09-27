На заседании Городского Совета обсудили подготовку к предстоящему сезону

«100 % техника никогда ни на одном предприятии не выходит. Вы прекрасно это знаете. Высший уровень это 75 %. То есть, мы еще уменьшаем количество техники. Поэтому вопрос и ставился после этих аномальных снегопадов, когда у нас 12 дней подряд шел снег. В том числе мы обратились за поддержкой в правительство в приобретении дополнительной техники, которая нам была обещана. На сегодняшний день до конца года город не получит это обещанное», - рассказывает Глава администрации Уфы Ирек Ялалова.

«Если ситуация будет похожа на прошлый год, по осадкам, то эти мобильные команды Башавтодора, в первую очередь возьмут на себя функции расчистки дорог, магистралей. А город тогда сконцентрируется внутри дворов», - комментирует председатель совета ГО Уфы Валерий Трофимо.

«Здесь необходимо сказать, что согласно изменениям, будет определена прилегающая территория - это территория, прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям, на которых они расположены. Размеры которой определяются решением органа самоуправления и указывается в правилах благоустройства. За собственниками территории устанавливается обязанность участвовать в содержании», - заявил и.о. первого заместителя Главы администрации ГО Уфы Владимир Чернов.

27 сентября

Прошлой зимой, когда за 12 дней в Уфе выпала двухмесячная норма осадков, нехватка техники была весьма острой. К предстоящему сезону в городе подготовлено 410 машин для очистки магистралей и 164 для уборки дворовых территорий. При этом нормативный показатель для Уфы составляет 1288 единиц техники. И даже при самом удачном раскладе на линию одновременно выходит только 75 процентов от общего количества снегоуборочных машин. Остальные ремонтируются и обслуживаются.Для того, чтобы покрыть недостоток тракторов и грейдеров, по решению правительства при "Башкиравтодоре" сформировано 5 дополнительных бригад. Мобильные группы будут выезжать на наиболее загруженные участки за счет средств городского бюджета.Пока дополнительных ресурсов нет, городским службам приходится рассчитывать на те силы, которые есть.В своем выступлении исполняющий обязанности первого заместителя главы Администрации Владимир Чернов отметил, что уже есть договоренность с частными предприятиями об аренде техники. Кроме того, депутаты вносят изменения в правила благоустройство. Четко распределяя зоны ответственности.Таким образом, часть засыпанных снегом территорий будут очищать арендаторы и собственники зданий. Это еще одна мера для снижения нагрузки на городские службы. Тема подготовки к предстоящему сезону вызвала бурное обсуждение. Депутаты предложили внести изменения и в правила аттестации управляющих компаний. Если на балансе организации нет техники, которая крайне необходима зимой, предлагалось не давать им ордеры на работу. Эта инициатива будет обсуждаться на следующих заседаниях.