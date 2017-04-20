Сегодня Национальный день доноров крови

Они делятся самым ценным из того, что человек может дать другому. Национальный день доноров крови - повод выразить благодарность добровольцам, спасающим жизни. Уфимские доноры этот праздник не отмечают, а вот медики и родные пациентов говорят, что как бы далеко не шагнула наука, никто не придумал ничего более важного, чем человеческая кровь.

Доброта у редактора сайта телеканала «Вся Уфа» Лилии Хабибовой в крови. Делиться частичкой себя у нее настолько вошло в привычку, что донорство стало неотъемлемой частью ее жизни. Лиля уже подарила другим около десяти литров своей крови. Этого вполне достаточно, чтобы почивать на донорских лаврах, но это, как и материальные блага ее не интересует.

«Если ты можешь помочь, почему нет? При этом от меня практически ничего не требуется, я живу в полной уверенности, это даже полезно для донора поделиться кровью», - сказала редактор сайта телекомпании «Вся Уфа» Лилия Хабибова.

Начать день с доброго дела решила и руководитель PR отдела телекомпании «Вся Уфа» Елена Макарова. Но вот кровь у нее не взяли. Причина довольна экзотическая.

«Впервые узнала о противопоказании таком как косметологические процедуры, я, как и все современные девушки слежу за собой и делаю это периодически, так вот я хочу дать совет на будущее красивым девушкам, что если вы 20 апреля, так же как и я соберетесь помочь спасти, возможно, чью- то жизнь, то ничего, пожалуйста, не делайте, никаких уколов красоты как минимум за полгода», - говорит руководитель PR – отдела телекомпании «Вся Уфа» Елена Макарова.

В Республиканской станции переливания крови День донора каждый день. Сотни людей приходят сюда, чтобы сдать кровь, а на самом деле подарить жизнь порой совершенно незнакомому человеку, ведь донор от слова «дарить».

«Каждый приход донора для нас очень важен и значителен. Тем более сегодня празднуя национальный День донора нам особенно приятно видеть не только новичков, но и наших почетных уважаемых доноров», - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части РСПК Елена Стрельникова.

Пустили кровь в этот день и курсанты Учебно-военного центра УГАТУ. Братья по оружию Айнур и Артур говорят, что не только дурной, но и хороший пример бывает заразительным. В соцсетях увидели, что кровь сдавали полицейские и решили не отставать.

«Мы как военные должны показывать пример народу, что мы едины и показывать, вот это единство, помогать друг другу в любых ситуациях и как бы с нас должны брать примером», - призывает курсант Артур Афзалов.

«Молодой, энергии и крови много, есть люди, которые нуждаются в донорской крови. Любое добро ведет к лучшему, делай добро и оно обязательно к тебе вернется», - заключил курсант Айнур Султангареев.

Несмотря на то, что льготы отменили, добровольцев меньше не стало. По словам врачей, сострадание и желание оказать помощь ближнему - куда более сильная мотивация, чем деньги.

Национальный день донора - праздник особый. На него не дарят цветы и открытки, зато можно подарить нечто гораздо более ценное - возможность спасти чьи-то жизни.

20 апреля