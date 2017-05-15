Сегодня отмечают международный День семьи

Сегодня весь мир отмечает международный день семьи. К празднованию присоединилась и Уфа. В третий раз в столице республики прошел «Фестиваль счастливых семей». Флешмобы, танцы, песни и конкурсы порадовали десятки замещающих семей города.

На «Фестивале счастливых семей» Тимур Ибрагимов и его бабушка Минниса Мухаметова уже во второй раз. В 2003 году семья здесь была в полном составе. Но в этот раз из-за работы старшие дети прийти не смогли. Вместе с мужем Мунниса Мухаметова является опекуном трех внуков. Их родной отец отказался заниматься воспитанием и как живут дети - не интересуется. А их мама - умерла. Прошлое, в котором оказалось много боли и горя, женщина не любит вспоминать. Она живет сегодняшними радостями. К тому же сейчас она не только бабушка, но и прабабушка. В большой семье международный праздник одно из самых любимых событий в году, говорит Минниса Мухаметова.

Как и Мунниса Мухаметова, в теплой обстановке гости уфимского фестиваля смогли станцевать флешмоб, от души попеть, а также принять участие в спортивных играх и конкурсах. Этот праздник посвящен тем уфимцам, которые особенно нуждаются во внимании — детям без родителей, и их замещающим семьям.

«Безусловно, самое ценное, что есть у любого государства — это семья. Все начинается с семьи. И чем больше в России, в республике Башкортостан будет счастливых семей, тем сильнее будет наше государство. Касательно сегодняшнего праздника он проводится уже в третий раз и стал доброй традицией. Мне очень приятно, что организаторы услышали мое предложение, и фестиваль был переименован из фестиваля приемных семей в фестиваль счастливых семей», - сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре РБ

Сегодня в замещающих семьях Уфы воспитывается две тысячи 30 детей. На праздник смогли прийти около 300 из них. Гостей фестиваля научили петь в караоке, мастерить своими руками подделки и даже показали мастер-класс по изготовлению чак-чака.

Гульнара Ситдикова

15 мая