Сегодня в 4 утра начался рабочий день у большей части работников жилищно-коммунальных служб

Поводом для раннего подъема стал первый снег, который выпал и лег довольно плотным слоем. Чтобы предотвратить утренний коллапс, дворники трудились не покладая рук.





«Еще раз обращаюсь к уважаемым уфимцам. Меняем резину, меняем. Это вопрос двустороннего движения и население должно позаботиться о своей личной безопасности», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Песок на первый взгляд обычный, но он с солью. Песок допускается без ила, чтобы не было грязи. Зимой посыпаем дорожную часть», - рассказывает директор МБУ по содержанию и благоустройству Демского района Уфы Рустем Рашитов.

24 октября

Выглянув в свои окна этим утром одни уфимцы обрадовались, другие расстроились. За ночь выпал снег, который за несколько часов превратил Уфу и окрестности из серой-осенней, в белую-зимнюю.Прошедшей ночью 24 октября улицы выпал первый снег. 940 дворников убирали дворы, а 200 единиц техники улицы города. А мосты, спуски, подъемы и путепроводы были обработаны специальными противогололедными материалами.Эти меры, а также сознательность самих водителей сработали - аварий было немного, по крайней мере, день жестянщика можно признать несостоявшимся. Многие постарались поменять летнюю резину на зимнюю заранее, не дожидаясь первого снега и гололеда.В этот же день на оперативном совещании в Администрации города Ирек Ялалов тоже говорил о взаимной ответственности и безопасности.Кстати, по прогнозам синоптиков в середине текущей недели в атмосфере над Предуральем будет господствовать антициклон. В ближайшие дни по данным Башгидромета по республике местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет опускаться до -8, а местами -13 градусов. Оттого надеяться на авось не стоит, лучше своего железного коня переобуть. А вот в Демском районе к погодным сюрпризам подготовились давно.Зима только на старте и финиш ее далеко. Но, памятуя прошлый год, который можно смело назвать незабываемым в плане количества выпавших снежных осадков, теперь коммунальные службы города готовы сработать в любой, даже самой сложной погодной ситуации - от начальника до простого тракториста такого, как Галей Нуриев. Он живёт в Кировском районе Уфы, его же с удовольствием убирает. Сегодня он за рулем с шести утра. Но даже такой ранний подъем не испортил его настроение, ведь Уфа - любимый город.