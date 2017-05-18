Сегодня в Башкортостане узами брака себя связали 72 пары

День всех влюбленных — лучший повод пожениться. Так посчитали 72 пары в Башкортостане. Свадебный бум в этот праздник — явление предсказуемое, ведь для многих это заветная дата бракосочетания и отличный повод признаться близкому человеку в своих чувствах.

Здесь любовь витает в воздухе каждый день. Но молодожены уверены, что сегодня атмосфера в ЗАГСе особая. Зарина и Александр планировали свадьбу заранее. Переживали и волновались, что не успеют подать заявление на 14 февраля, но видимо сам святой Валентин был на их стороне. И желание молодых людей обручиться в День всех влюбленных сбылось.

«Именно этот праздник — самый светлый для любви, поэтому сейчас конечно это не просто День святого Валентина, а все-таки день рождения нашей семьи», — говорят молодожены Зарина и Александр Платоновы.

В Башкортостане таких, верящих в приметы, в этот день — больше 70 пар. Только в ЗАГСе Октябрьского района столицы официально зарегистрировали свои отношения 10 пар. И это — учитывая, что сегодня рабочий день!

«Обратите внимание: сегодня обычный рабочий день вроде бы, но 10 пар у нас таких оказалось! Думаю, что молодоженам нравится этот праздник, и действительно в День влюбленных создавать семью — это красиво», — с радостью говорит начальник 2-го отдела ЗАГС Октябрьского района г. Уфы Ризида Сибагатуллина.

Свадьба без фаты и платья, зато с золотым блеском. Нина и Андрей Павловы прожили душа в душу 50 лет. В этот день их чествовали в районном ЗАГСе и вручили памятные подарки от главы региона. Ученые всего мира бьются над вопросом, в чем же секрет семейного благополучия. Супруги Павловы отвечают на него не задумываясь: главное — любить друг друга.

«Секрет в любви во взаимопонимании, в хорошем отношении друг к другу. Пролетел как один день! Как-то быстро это все получилось и незаметно. Вроде бы вначале 5, 10… А вот уже 50! Это уже солидный стаж, и мы горды, конечно, тем, что мы вдвоем», — делятся радостью Нина и Андрей Павловы.

День святого Валентина в России попадает на самые морозные дни февраля. И ничто в это время так не согревает, как любовь. Столь ли это принципиально, в какой день заключить брак? Если есть чувства и осознание ответственности перед этим важным шагом, то дата станет лишь милым украшением в свидетельстве.

Отмечать День святого Валентина в угоду моде или следовать церковным канонам и скромно пропустить эту дату — индивидуальный выбор каждого. Важно не забыть: букет или обручальное кольцо — лишь материальное выражение чувств. Главным подарком в этот день по-прежнему остается любовь.









14 февраля