Сегодня в России День памяти и скорби

Ровно 76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В борьбе с фашизмом страна потеряла 27 миллионов человек. По всей стране приспущены государственные флаги, проходят минуты молчания и акции памяти. В Уфе память павших почтили в парке Победы.



День, который навсегда изменил судьбы миллионов человек. День, за которым последовали 4 года ужасной войны, самой страшной в истории нашего народа. 21 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня многие в парке Победы не могли сдержать слез. В 76-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР уфимцы почтили память павших на фронтах и в тылу Великой Отечественной минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.



То, что нельзя прочесть в учебнике - воспоминания живых свидетелей того страшного дня. Кого-то известие о войне застало дома или на работе, кто-то только окончил школу или радовался наступившим каникулам, и вынужден был за один день повзрослеть.



1418 дней, миллионы жертв, сотни разрушенных городов и поселков. Пожалуй, настоящую цену победы знают только те, кто прошел через ужасы войны. Ветераны не устают напоминать потомкам: берегите мир, чтобы никогда не узнали того, что пришлось пережить им.





Из Башкортостана на фронт ушли 700 тысяч наших земляков. Домой не вернулся каждый второй. Нет семьи, которой бы не коснулась война. Сегодня в парк победы уфимцы приходили с детьми и внуками, чтобы вспомнить своих героев.



Памятные митинги в Уфе состоялись во всех районах города. В них приняли участие ветераны, городские и республиканские власти, воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов. В память о тяжелых годах Великой Отечественной, о всех тех, чьи жизни унесла война, школьники выпустили в небо белые шары.

22 июня