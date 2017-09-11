Сегодня в Уфе из-за угрозы взрыва эвакуировали сразу несколько крупных торговых центров

Людей просили покинуть помещения в "Меге", лайфстайл-центре "Башкирия", торговом комплексе "Центральный" и Гостином дворе. По информации МВД причина всему - анонимный звонок, который поступил в полицию о бесхозных предметах.



Сегодня около двух часов дня покупатели и работники Центрального рынка услышали пожарную тревогу. Сообщение прозвучало по громкой связи, людей попросили покинуть здание.



Аналогичная ситуация сложилась в торгово-развлекательном центре "Мега". Магазины, бутики и кафе в срочном порядке закрыли. По словам людей, причины эвакуации не называли. Известно, что люди покидали помещения в Гостином дворе, Торговом Центре "Планета", "Леруа Мерлен" и Лайфстайл-центре "Башкирия".





«Эвакуация по планировке, всех гостей вывели и потом сами вышли, на улице находились где-то два часа. Нас особо не уведомляли что происходило, была сигнализация», - говорит Марсель Сиражов.



По сообщению пресс-службы республиканского МВД, экстренная эвакуация связана с анонимным сообщением о бомбе в крупнейших торговых комплексах города.





«В полицию города Уфы поступили сообщения о бесхозных предметах в нескольких торговых центрах города. Сейчас сотрудниками полиции и другими службами проводятся проверки. Устанавливается личность звонившего», - комментирует начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.



Аналогичная ситуация произошла накануне в Стерлитамаке. В нескольких торговых центрах эвакуировали всех посетителей. Опасные предметы в зданиях обнаружены не были.



Телефонная атака коснулась не только республики Башкортостан. Анонимные звонки поступили в Омске, Рязани, Ставрополе, Санкт-Петербурге и других городах России. Во всех случаях массово эвакуировали людей. Что это на самом деле - рядовое хулиганство или запланированная акция на эти вопросы предстоит ответить правоохранителям.

Видео c Youtube, пользователь: Proufu.ru

Видео c Youtube, пользователь: ToDay News Ufa

Тимур Давлетов

11 сентября