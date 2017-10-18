Сегодня Всемирный день конфет

Этот праздник отмечают 18 октября. Изначально конфеты задумывались и создавались как лекарство. Ведь даже само это слово переводится с латыни как «приготовленное снадобье». Сегодня, конфеты - любимое лакомство многих. Кто-то идет в магазин и покупает. Другие, например, Жанна Афзалова, изготавливают их собственными руками на радость себе и близким.





«Я собственно и пришла к этому, потому что я не могла найти тот вкус, то удовольствие. И, конечно, приятно видеть в глазах блеск», - говорит мастер по изготовлению конфет Жанна Афзалова.

18 октября

Конфеты появились еще в древнем Египте. Причем изобрели их совершенно случайно. Легенда говорит о том, что кто-то нечаянно опрокинул сосуды с медом, инжиром и орехами. Таким образом получились сладости. У Жанны Афзаловой случайностей не бывает, она досконально изучила технику изготовления шоколадных конфет и теперь на своей кухне творит волшебство. Начинается все с темперирования.Все движения Жанны выверены и точны. Изготовление конфет требует четких знаний и умений. Температурный режим - нагревание, охлаждение. Ошибиться нельзя.По признанию девушки, она испортила несколько десятков килограммов шоколада прежде, чем у нее стали получаться настоящие конфеты.В вопросе предпочтений не обошлось и без психологов - так они пришли к выводу, что натуры романтичные предпочитают конфеты с клубничной начинкой. Такие Жанна тоже изготавливает. А вот застенчивые натуры любят, когда в конфетках есть орехи. Но каждый сладкоежка не понаслышке знает, как сложно порой найти свой вкус, свою конфетку, которая будет радовать и поднимать настроение. А вот Жанна Афзалова решила для себя эту проблему раз и навсегда.Научиться самому для себя и своих близких изготавливать конфеты, причем любые - хоть шоколадные, хоть мармеладки или леденцы - несложно. Сейчас проводится много мастер-классов, можно найти видеоуроки в интернете, главное не побояться и рискнуть это сделать. И пусть результат порадует не сразу, но зато если уж получится, то вы, как и Жанна Афзалова, сможете гордиться собой и считать Всемирный день конфет своим собственным праздником.