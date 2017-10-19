Сегодня вступили в силу новые требования административного регламента для сотрудников ГИБДД

По утверждённым правилам инспекторы могут останавливать автомобили для проверки в любом месте. На стационарном посту, в автомобиле и без патрульной машины.

20 октября

Водитель обязан выйти из автомобиля во всех случаях, когда этого потребует автоинспектор. Теперь при остановке транспортного средства по требованию сотрудника ГИБДД водитель обязан предъявить документы не только без обложки, но и без железных цепочек, которыми некоторые привязывают свои права. Невыполнение требований предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Из регламента исчезли некоторые нормы. В частности, разрешение на видеофиксацию водителями действий сотрудников ГИБДД. Но такое право осталось по Конституции, при этом водитель не должен мешать инспектору.