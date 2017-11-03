Сегодня вся страна писала этнографический диктант

Все желающие проверили, что они знают о жизни и традициях 193 народов, проживающих в России. В Уфе тестовую работу писали на четырех площадках.

Это не бал-маскарад. А традиция студентов башкирского института социальных технологий. Второй год подряд на этнографический диктант ребята приходят в нарядах народов мира. Первокурсница Анна Угланова сегодня лезгинка. Говорит, если даже не напишет работу на пять, то хотя бы узнает что-то новое о других национальностях.





«Мы больше будем узнавать о народах, это будет интересно изучать. Мне кажется это надо для поколения», - говорит студентка I курса БИСТ Анна Угланова.



Впрочем, оценок здесь не ставят. Да и диктант - название условное. На самом деле это тест. В котором собраны каверзные вопросы. Так что, даже "пятерка" по истории в аттестате и дипломе здесь ничем не поможет. На занятиях вряд ли проходили, для чего татарским женщинам нагрудник-изю или за что жители пермских земель получили традиционное прозвище "Пермяки соленые уши".



Проверочная работа состоит из 30 вопросов. 20 из них одинаковы для участников по всей стране. Остальные 10 каждый регион придумывает сам. И никакого труда не составит для жителей республики ответить на вопросы: например, кто такие Северные Амуры, или например, назвать традиционный промысел башкир.



В одной аудитории вместе со студентами свои знания о народах и их традициях проверили депутаты Госдумы, Госсобрания и Горсовета. Народный избранник Павел Васильев поставил себе твердую четверку. Говорит, проверочный тест заставил задуматься о том, насколько богата и уникальна наша страна.





«Это проверка, я считаю, что очень хорошая проверка. Она даст стимул оценить свое сегодняшнее состояние и даст только для того, чтобы мы все-таки самообразовывались», - рассказывает депутат городского совета Уфы Павел Васильев.



Диктант писали сегодня по всей стране. В башкирской столице работали 4 площадки. Активность уфимцев радует. Только в одном институте социальных технологий принять участие захотели более 300 студентов.





«Это одно из решающих направлений в работе по воспитанию детей наших. Это привитие любви к людям, к разной национальности, к разным конфессиям, в первую очередь. Если учесть, что в нашей стране 193 народа, то очень важно воспитывать дружбу народов», - комментирует директор БИСТ Танзиля Алтафовна.



Насколько хорошо мы знаем историю, обычаи, традиции, культуру других народов, станет известно совсем скоро. Итоги этнографического диктанта организаторы решили подвести ко Дню Конституции - 12 декабря.

3 ноября