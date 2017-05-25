Сегодня выпускники прощаются со школой

Сегодня около 17, 5 тысяч одиннадцатиклассников Башкортостана попрощались со школой. Пять тысяч из них - уфимцы. В общеобразовательных заведениях города прошли торжественные линейки, прозвучали последние звонки.

У одиннадцатиклассницы 159 школы Уфы Дарьи Окаевой сегодня волнительный и особенный день. 11 лет учебы позади и теперь она сидит на самом последнем уроке в школе. Классный руководитель Юлия Александровна пожелала ребятам достижения намеченных целей.

«Сюда вы положили свои пожелания, самые заветные кем хотите стать, чего вы хотите от жизни. Когда будут выпускаться наши первоклассники, мы откроем эту коробочку, соберемся все вместе и прочитаем и узнаем, сбылись ли наши заветные желания», - говорит классный руководитель 11 «Б» класса школы №159 города Уфы Юлия Семенова.

В свою очередь выпускники дали небольшой наказ своим младшим товарищам - первоклассникам.

Этого дня выпускники ждали с нетерпением на протяжении многих лет учебы в школе. На торжественной линейке они, несомненно - первые лица.

«Хотелось бы поблагодарить учителей за тот багаж знаний, который мы имеем, за помощь в трудную минуту, а также родителей и за терпение, поддержку, понимание. Я благодарна им за то, что мы прошли этот тернистый путь вместе», - сказала выпускница школы №159 города Уфы Дарья Окаева.

Учителя проводили одиннадцатиклассников напутственными словами. А как иначе, ведь к ученикам преподаватели относятся как к собственным детям.

«Именно последний звонок дает возможность посмотреть на, дает то мгновение, чтобы вспомнить замечательные школьные дни. Постараться посмотреть своими глазами на школу, на самих себя. Ведь школа это - не только полоса препятствия, которую все должны пройти. Школа это место, где каждый находит себя, где рождается самые светлые мечты, и ставятся самые высокие цели», - заключила директор школы №159 Наталья Иванцова.

От таких слов многие выпускники не могут сдержать слез. Что уж говорить о родителях одиннадцатиклассников.

«Ощущения очень волнительные, буквально как 1 день пролетели эти 10 лет. Я человек не эмоциональный, но меня чувства переполняют», - волнуясь, сказал Артур Габдуллин.

По традиции выпускники исполняют прощальный вальс, который они запомнят на всю жизнь. После этого тот самый последний звонок.

Прощание всегда печально, но только не в этом случае. Последний звонок - это шаг в будущее, во взрослую жизнь. Первые испытания начнутся в понедельник 29 мая во время сдачи ЕГЭ.

25 мая