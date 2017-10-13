Семен Елистратов поделился со студентами секретами успеха

В первом классе герой нашего следующего сюжета занимался тхэквондо, но уже через полгода загорелся шорт-треком. Встав на распутье двух видов спорта выбрал второй вариант. И не прогадал. Теперь Семен Елистратов - Олимпийский чемпион. И он с удовольствием делится своим опытом с подрастающим поколением.

Уже в 15 ему покорился взрослый чемпионат России. Тогда соперники Елистратова были его старше на десять лет и более. Сейчас на счёту Семена Елистратова золото Олимпиады, кубок мира и свыше 20 медалей с чемпионатов Европы. Не за горами Олимпийские игры в Корее и подготовка к ним в самом разгаре.





«Пока что первые результаты - это далеко не показатель того, что будет на главных стартах в этом году. Мы готовимся и сейчас, наверное, в первый раз за последние 4 месяца меня отправили домой на пару дней набраться сил, набраться энергии», - говорит Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов.

В один из своих выходных дней Семён Елистратов провёл открытый урок в уфимском топливно-энергетическом колледже. Студенты и преподаватели получили возможность задать спортсмену интересующие вопросы. Темы - от рациона чемпиона до его планов на грядущие годы. Порой ответы гостя смешили многих.



Важность подобных встреч сложно переоценить. Шанс узнать, чем живёт олимпийский чемпион возможность редкая. Но ещё важнее посыл, с которым Семён приехал к ребятам.





«Если я кого-то смог своим примером вдохновить, до кого-то я что-то донес, то просто я не зря здесь», - уверен Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов.

Слова чемпиона нашли отклик в умах его слушателей. Студенты извлекли максимум из мыслей своего знаменитого земляка.



Скорее всего, до Олимпийских игр в Корее Елистратов в родной город уже не попадет. Подготовка к Олимпиаде займет много времени и сил. Цель спортсмена исключительно личное золото. С поддержкой болельщиков эта заветная вершина станет ещё ближе.





Иван Трушков

13 октября