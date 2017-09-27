Серьезная авария произошла накануне на трассе в Уфимском районе близ деревни Федоровка

На автодороге Самара-Уфа-Челябинск столкнулись "Киа Спектра" и грузовик "Урал".

По информации Госавтоинспекции водитель иномарки превысил скорость и протаранил большегруз, который двигался в попутном направлении. От удара два пассажира легковушки скончались на месте аварии, водитель был доставлен в больницу. Чтобы достать тела из смятого салона, понадобилась помощь спасателей.

Всего же, по данным ГИБДД, на дорогах республики за прошедшие сутки произошло 12 автоаварий, 42 водителя были задержаны за нетрезвое вождение.

Видео "Дорожный патруль"

28 сентября