Школа «ФК Уфа» в поисках новых Роналду

Традиционно по весне Школа футбольного клуба «Уфа» в поисках новых талантов. Уже в конце мая на просмотр в столицу Башкортостана приедут юные футболисты со всей России.

Просмотр пройдет в течение двух дней - 27 и 28 мая на основном поле стадиона «Нефтяник». Показать свои навыки и попасть в школу футбольного клуба «Уфа» смогут ребята, покорившие тренеров своим мастерством от 4 до 13 лет. Примечательно, что просмотр футболистов с разницей в 10 лет проводится впервые.

«Критерии обычные. Для чуть-чуть старше игроков будет проводиться тестирование на скорость, на владение мячом. А младшие дети просто поиграют в футбол, будем смотреть на навыки владение мячом в первую очередь», - рассказал спортивный директор ФК «Уфа» Ильдус Биглов.

Вакантных мест более ста, планируется, что через отбор количество футболистов в спортивной школе станет более тысячи. Сейчас в спортивной школе тренируются порядка 900 детей.

12 мая